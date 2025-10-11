神奈川・相模原市で10日、乗用車が飲食店に突っ込む事故がありました。10日夕方、相模原市緑区で「車が建物に突っ込んだ」と目撃者から通報がありました。70代の女性が運転する車が、歩道を乗り越えて飲食店に突っ込んだということです。店内の客にけがはなく、警察は操作を誤ったとみて調べています。