高速餅つきは真剣勝負だ（写真：中谷堂提供）【写真】迫力あふれる「高速餅つき」一般的に、夏の時期はお餅の売り上げが落ち込むと言われる。しかし、古都・奈良に店を構える1992年創業のよもぎ餅専門店・中谷堂（なかたにどう）は、季節に関係なく多くの観光客で賑わい、繁盛を続けている。店主が「毎日が戦い」と語るジレンマ中谷堂の代名詞となっているのが、代表の中谷充男さんと職人たちが臼に杵を激しく打ち、怒涛の掛け声と