公明党の斉藤代表は10日、自民党の高市総裁と会談し、自民党との連立政権から離脱する方針を伝えました。公明党・斉藤代表：とても首班指名（国会の首相指名選挙）で高市早苗と書くことはできない。自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたい。自民党・高市総裁：一方的に連立政権からの離脱を伝えられた。大変残念だがそういった結論になった。自民・公明両党の党首会談で斉藤代表は、