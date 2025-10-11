▼青森県（青森地方気象台・１１日５時）【津軽】晴れ後くもり【下北】晴れ後くもり【三八上北】晴れ後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１１日５時）【内陸】晴れ後雨【沿岸北部】晴れ後雨【沿岸南部】晴れ後雨▼宮城県（仙台管区気象台・１１日５時）【東部】くもり後雨【西部】くもり後雨▼秋田県（秋田地方気象台・１１日５時）【沿岸】晴れ後雨【内陸】晴れ後雨▼山形県（山形地方気象台・１１日５時）【村山】くもり後雨【置