【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は10日、トランプ米政権による「麻薬運搬船」攻撃を巡る米国とベネズエラの対立を協議する緊急会合を開いた。開催を要請したベネズエラ代表は攻撃について「マドゥロ政権を打倒しようとする試み」の一環だと批判。米国代表はマドゥロ大統領が麻薬密輸に関与する「犯罪者」だと強調した。ロシアや中国はベネズエラを擁護。ロシアは「麻薬運搬船」とする米国の主張に根拠がないと指摘し、