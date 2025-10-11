ダイハツの「“ちょっと立ち乗り”軽トラ」が斬新だった！ダイハツは、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023（ジャパン モビリティショー2023）」で「ユニフォームトラック」という軽トラックを世界初公開しました。同車は、軽商用バン仕様の「ユニフォームカーゴ」とともに登場し、次世代の働くクルマの姿を示唆するモデルとして注目されています。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“斬新”軽トラ」です！（30枚以上）どの