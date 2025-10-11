ガザ南部ハンユニスで荷物を持って歩く人たち。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が発効した＝10日（AP＝共同）【エルサレム、ワシントン共同】パレスチナ自治区ガザで停戦合意が発効した10日、多くの避難民がガザ北部に戻り、AP通信によると数万人が移動した。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦は11日で2日目に入り、履行継続が焦点。米ニュースサイト、アクシオスは10日、トランプ米大統領が、エジプトで13日か14日に