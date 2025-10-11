「今の日本の現状は国力衰退の結果。極力、バラマキは少なくして、戦略的な財政投入を」─（某食品会社会長兼社長）。 『財界』誌は、今回の自由民主党総裁選に際し、産業界トップにアンケートを実施。新首相に何を望み、そして自分たちは何をすべきかを質問してみた。 基本的に経営トップの危機意識は高く、「成長と分配の好循環」実現に向けての税・財政・社会保障改革を大胆に行い、「公平・公正で持続可能な社