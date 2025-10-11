「佐賀新聞社長#中尾清一郎 さんに、日本の政治の混迷についてうかがう」と題された動画で、佐賀新聞社長の中尾清一郎氏と脳科学者の茂木健一郎氏が、日本の政局を巡る最新の動きについて熱く語り合った。動画冒頭では、国民民主党の玉木氏をはじめとする野党側の動きや、連立交渉の行方に話題が及ぶ中、「もし野党が利害を超えて結集すれば総理大臣を出せるんだというのが分かっているのに、どうもそうはならなさそうだという」