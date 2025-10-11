（）は予想1株利益、単位:ドル 14日（火） ＪＰモルガン*（4.83） ジョンソン＆ジョンソン（2.78） ウェルズ・ファーゴ*（1.55） ゴールドマン*（11.04） シティグルーフﾟ*（1.86） ドミノ・ピザ（3.96） 15日（水） バンカメ*（0.95） モルガン・スタンレー*（2.11） ユナイテッド航空（2.66） 16日（木） トラベラーズ*（6.21） 17日（金） アメックス*（3.99） ※予定