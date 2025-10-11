超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #5』が10月10日に配信。笑顔を武器とする学生が企業を魅了した。【映像】一流企業を0.3秒で魅了した「笑顔」同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち