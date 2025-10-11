※2025年6月撮影トップ画像は、綾瀬川西側の都道102号線。先に見えている歩道橋で綾瀬川を渡ります。しかし高い塀がすごく長く続いています。ちょっと不思議な風景です。歩道橋に上りました。綾瀬川の上流側。首都高速6号三郷線の加平インターチェンジが見えます。※2025年6月撮影無気味な川の色。※2025年6月撮影首都高速道路の高架の下。※2025年6月撮影こちらは下流側。遠くにスカイツリーが見えます。※2025年6月撮影綾瀬川は