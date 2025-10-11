今週の中央競馬は３日間開催。中日となる10月12日には、ＧIIアイルランドトロフィー（以下、アイルランドＴ。東京・芝1800ｍ）が行なわれる。昨年まではアイルランドＴ府中牝馬Ｓの名称で行なわれていた同レース。今年から府中牝馬Ｓ（東京・芝1800ｍ）が昨年まで開催されていたＧ?マーメイドＳ（阪神・芝2000ｍ）の施行条件を引き継ぐ形で６月開催へと移行され、今年から名称変更となった。いずれにしても、この先の大舞台