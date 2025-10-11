技能派力士として記憶に残る相撲を見せた海鵬photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝59：海鵬平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、小兵ながら土俵で存在感を放った海鵬を紹介する。連載・平成の名力士列伝リスト【運動神経を生かし細身の技能派力士と