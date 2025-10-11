エース級、中間層含めて選手層の厚みを増す早大（写真は紋別合宿） photo by Wada Satoshi後編：花田勝彦・早稲田大学駅伝監督インタビュー核となる選手がそろう早稲田大学は、学生三大駅伝（出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝）で15年ぶりの頂点を見据える。この夏は7月下旬の菅平（長野）に始まり、尾瀬（群馬）、妙高（新潟）、紋別（北海道）、そして9月中旬に再び菅平で合宿を行ない、鍛錬を重ねてきた。夏の手応え、そし