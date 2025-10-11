早大で４シーズン目を迎えた花田勝彦・駅伝監督 photo by Wada Satoshi前編：花田勝彦・早稲田大学駅伝監督インタビュー今季の前半戦、学生長距離界で大きなインパクトを残したチームが早稲田大学だろう。トラックでは駅伝主将の山口智規（4年）が学生の枠を超えた活躍を見せ、佐々木哲と鈴木琉胤というふたりのスーパールーキーがチームに勢いをもたらし、ロードでは"山の名探偵"こと工藤慎作（3年）が存在感を示した。夏合宿中