毎年、審査員席にお座りになる方々は、その年を代表する豪華な顔ぶれですが、この年『第51回紅白歌合戦』の審査員席からは、ただならぬオーラが漂っていました。シドニー五輪からは、柔道48kg級を制した田村亮子さん。マラソン金メダリストの高橋尚子さん。柔道100kg級金メダリストの井上康生さん。NHK大河ドラマ『北条時宗』からは、渡辺謙さんと木村佳乃さん。さらに、菊田一夫演劇賞大賞を受賞された池内淳子さんに、連続