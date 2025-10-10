定期検診で「卵巣が大きい」と指摘され、検査を受けた平塚さん。結果は卵巣がんで、しかも希少がんに分類される「未熟奇形腫」と判明しました。自覚症状はほとんどなく、下腹部の膨らみも「太ったのかな」と錯覚する程度。手術とBEP療法という厳しい抗がん剤治療を乗り越えましたが、治療後はバセドウ病や片頭痛など新たな症状に悩まされるように。同じ治療を受ける仲間との支え合いを力に、前向きに闘病を続ける平塚さんの体験談