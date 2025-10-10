TOKYO BASEが展開する「ユナイテッド トウキョウ（UNITED TOKYO）」と「パブリック トウキョウ（PUBLIC TOKYO）」が、京都の柳馬場通（やなぎのばんばどおり）に国内初の複合路面店をオープンした。 【画像をもっと見る】 同店舗は町屋をリノベーション。両ブランドが持つ洗練された感性と日本の伝統建築が持つ温もりを融合し、顧客に新たな店舗体験を提供するという。店舗面積は併設している中庭も含めて約462平方メートル。