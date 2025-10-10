デニムブランド「クロ（KURO）」が、ブランドの創設15周年を記念した藍染めワークショップを10月11日と12日に開催する。会場は、同ブランドがディレクションする東京・富ヶ谷のTHE BLUE STORE。 【画像をもっと見る】 同イベントは、藍の栽培から蒅（すくも）づくり、染色までを一貫して手掛ける広島県福山市の工房・藍屋テロワールの職人を招いて実施。参加者は、職人による解説と共に藍染めの工程を体験できる。染色す