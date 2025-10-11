11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2420円安の4万5200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 49857.43円ボリンジャーバンド3σ 48367.75円ボリンジャーバンド2σ 48088.80円10日日経平均株価現物終値 47464.00円5日移動平均 46878.08円ボリンジャーバンド1σ 46655.00円一目均衡表・転換線 45430.00円一目均衡表・基準線