11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比115ポイント安の3059ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3289.26ポイントボリンジャーバンド3σ 3242.67ポイントボリンジャーバンド2σ 3197.59ポイント10日TOPIX現物終値 3196.07ポイントボリンジャーバンド1σ 3192.30ポイント5日移動平均 3164.25ポイント一目均衡表・転換線 316