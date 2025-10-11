11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比45ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 810.37ポイントボリンジャーバンド3σ 791.87ポイントボリンジャーバンド2σ 773.38ポイントボリンジャーバンド1σ 772.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 758.24ポイント75日移動平均 754.88ポ