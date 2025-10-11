「気づけばまた同じような結末…」そんな恋を繰り返している女性は少なくありません。しかも、原因は相手選びが悪いわけでも、愛情が足りないわけでもないケースも。そこで今回は、そんな恋が短命に終わる女性に共通する「思考パターン」を紹介します。「愛されることで満たされたい」と考えてしまう「彼がいてくれないと不安」「愛されてやっと安心できる」と感じる思考は、一見ロマンチックですが、恋愛を依存関係に変えてしまう