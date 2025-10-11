スマホやパソコンを長時間使っていると、知らず知らずのうちに悪化する「反り腰」。放置すると腰痛や骨盤の歪みを引き起こすだけでなく、下腹が出やすくなったり腰まわりのラインが崩れる原因にもなるのです。そこで今回は、そんな反り腰を整えるのに効果的な簡単ストレッチを紹介します。🌼腰まわりがスッと軽く！１日１分【骨盤まわりをほぐす】簡単ストレッチ反り腰を改善！腰痛予防＆スタイルアップに効く簡単ストレッ