◇第37回出雲駅伝(13日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前 6 区間:45.1キロ)今月13日に号砲となる出雲駅伝の区間エントリーが10日、発表されました。前回大会王者の國學院大學は、青木瑠郁選手(4年)、野中恒亨選手(3年)、上原琉翔選手(4年)の昨年出走の3人を1区、3区、アンカーの6区に配置。辻原輝選手(3年)は補員登録となりました。今年1月の箱根駅伝を制した青山学院大学は、優勝のフィニッシュテープを切った小河原陽琉選手(2