俳優・宮崎美子が24年ぶりに連続ドラマに主演する、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『介護スナックベルサイユ』（毎週土曜後11：40）が、きょう11日に放送スタートする。宮崎の公式インタビュー＆第1話あらすじが到着した。【写真】『介護スナックベルサイユ』場面カット多数どこにでもあるスナックのようにみえるが、 介護士資格をもつスタッフが常駐する「介護スナックベルサイユ」を舞台にした、ヒューマン・ファンタジー