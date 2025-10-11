小田急⇔御殿場線「直通70周年」で撮影会小田急電鉄は2025年11月2日（日）と3日（月・祝）の2日間、「御殿場線乗り入れ70周年企画 各日50名さま限定！海老名検車区ピット線MSE60000形撮影会」を開催します。【画像】これが「御殿場線乗り入れ70周年」撮影会の概要です小田急電鉄は1955年に、新宿〜御殿場（静岡県御殿場市）間で国鉄御殿場線乗り入れ用のキハ5000形を導入し、特別準急「銀嶺」「芙蓉」の運行を開始。現在は「ふ