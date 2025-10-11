（写真： プラナ／PIXTA）【画像でわかる】40代の年収別幸福度を調査した結果幸福度（主観的に自分は幸福であると感じられる割合）には、共通の法則性があります。若い時の幸福度は高いが、加齢とともに低下し、40〜50代で最低となり、60代以降高齢者になると復活するというものです。これを「幸福度のUの字曲線」と言います。不思議なことに、この傾向は日本だけではなく、アメリカでの研究でも同様です。古くは、1970年代にア