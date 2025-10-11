パラグアイ戦の出場メンバー17選手を5段階査定日本代表（FIFAランク19位）は10月10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われたキリンチャレンジ2025でパラグアイ代表（同37位）と対戦し、2-2で引き分けた。出場した17選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定する。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇＜GK＞■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★☆☆失点シーンはいずれもノー