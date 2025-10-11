反抗期真っ盛りの高校生の娘は、とにかく夫のことを嫌っている様子。どうしたものかと頭を抱えていた矢先、ある日夫が高熱を出しました。すると娘が見せたのは、まさかの行動で──？ 今回は、知人のB美にさんに聞いた、「やっぱり家族っていいな」と実感するエピソードをご紹介します。 高校生の娘の反抗期 普段あれだけ冷たい態度をとっていても、父親のピンチは助けてくれた娘。この子なりに父親のことを大事に