自然風や見た目で涼しさを演出沖縄県名護市の名護市庁舎は1981年、Team Zoo（象設計集団＋アトリエ・モビル）により設計された。エアコンのほとんどない時代に涼しく働けるよう、風通しをよくし、テラスで日差しを遮る設計にされている。「名護市庁舎は建設に際し、沖縄にふさわしい設計をコンペで全国から募集しました。３階建ての庁舎は、沖縄の建物に普及しているコンクリートブロックを積み、どこからでも出入りできる開放的な