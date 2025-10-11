大阪・新歌舞伎座で10日「坂本冬美特別公演」が初日を迎えた。 【写真】ロビーで販売された劇中で登場した“小道具" 第１部が芝居「弁天お春騒動記」で、明治時代、急速な近代化の波にのまれるなか、本職は芸者ながらも瓦版屋の顔を持つお春（坂本冬美）と、幼なじみの華族の一ノ瀬清顕（中村梅雀）とその妻の夏子（一路真輝）が“幕府の軍用金三千両"をめぐり、騙し、騙され、化かし合う楽しい作品。第２部「坂本冬美