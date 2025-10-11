８月下旬に重症の肉離れでミュージカルなどを休演していたお笑いタレント・こがけんが10日、約２カ月ぶりに自身の“ファッション"インスタグラムを更新。完全復活を報告した。 【写真】重傷のケガをした初日に車椅子姿でおしゃれな写真をパチリ撮影したのは代役の俳優 こがけんは、８月下旬に肉離れのため、9月9日初日を迎えたミュージカル「Once」を初日から休演。25日から復帰し、日生劇場の28日の千秋楽後