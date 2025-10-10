・航続距離：最大746km（WLTCモード・FWD）へ大幅に延長＊1従来モデル比＋約25％・急速充電：最短約28分に短縮＊2・寒冷地での利便性向上：バッテリープレコンディショニング＊3を搭載・充電機器の充実：トヨタ純正「6kW普通充電器」を、販売店装着オプションとして新設定（カラー2種：ホワイト、ブラック） トヨタ自動車株式会社は、BEV（電気自動車）「bZ4X」の一部改良モデルを2025年10月