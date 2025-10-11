【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）【映像】まさかのスルーから強烈弾ブラジル代表の10番を背負うFWロドリゴが、圧巻の動きからカーブショットを叩き込んだ。ゴールをこじ開けた一連の動きに日本のサッカーファンたちが驚愕している。ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。18歳の新星エステヴァンのゴールを皮切りに圧巻のゴールシ