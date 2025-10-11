◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)いよいよ11日から開幕する2025年のクライマックスシリーズ。10日に行われたパ・リーグの前日記者会見では、日本ハムから新庄剛志監督と清宮幸太郎選手、オリックスから岸田護監督と若月健矢選手が出席しました。会見の中では両陣の予告先発も発表。オリックスは山下舜平大投手を起用しました。体の不調もあり、9月7日の日本ハム戦