のび太が独り身のまま50歳を迎えたらどうなるか。家族社会学者の山田昌弘さんは「野比家は、『8050問題（80代の親が50代の子の生活を支える問題）』に直面することになる。家族を持てば安心ではなく、家族を持ったからこそ逃れられないリスクがある」という――。※本稿は、『単身リスク「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■サザエさん一家に介護問題は起きるかまずは、日本の国民的漫画『