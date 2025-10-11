札幌に在住する筆者の本格的な自転車歴は9年目。現在もグラベルロード、MTB、シングルギアと様々なジャンルにアプローチし、2020年より旅を目的としてグラベルロードバイクに乗りはじめる。現在も旅と冒険をテーマに活動を続行中だ。昨年9月にニセコグラベルに出場し、存分にグラベルライドの楽しさを経験してきたことに味をしめ、今年も出場する気満々であったが、開催日の近くで下北への自転車旅の予定もあったため今回は諦める