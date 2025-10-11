グレーターベイ航空は、香港〜大同線を9月16日に開設した。定期便化したもので、火・土曜の週2往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は香港発が3時間25分、大同発が3時間10分。グレーターベイ航空は、2022年7月に運航を開始。香港とバンコク/スワンナプーム、台北/桃園、東京/成田、大阪/関西、米子、徳島、仙台、札幌/千歳、マニラ、フーコック、舟山、黄山、宜昌、桂林、張家界、泉州、徐州を結ぶ路