「サントリーサンバーズ大阪 スペシャルトークイベント」が10日、東京・羽田空港で行われ、主将の高橋藍選手、小野寺太志選手、関田誠大選手が登場した。(左から)小野寺太志選手、関田誠大選手、高橋藍選手「世界最高峰のリーグを目指す」をコンセプトに、昨年10月に新設された国内バレーボールトップリーグ「大同生命SVリーグ」。昨シーズン、男子はサントリーサンバーズ大阪、女子は大阪マーヴェラスが初代チャンピオンに輝いた