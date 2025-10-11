広沢市長“一丁目一番地”の公約、「10％減税」を断念です。10月10日の名古屋市議会財政福祉委員会。広沢市長が神妙な表情で説明したのは「市民税10％減税」の見送りです。広沢名古屋市長：「大変厳しい財政状況にあるということを考えまして、来年度・令和8年度につきましては見送りをさせていただきたい」河村前市長の金看板「市民税減税」を引き継ぎ、さらに拡大させると訴え当選を果たした広沢市長。広沢名古屋市長（2024