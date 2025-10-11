radikoの池田卓生社長とTVerの大場洋士社長が9日、ビデオリサーチ主催の「VR FORUM 2025」に登壇し、「民放主体配信サービスが描く未来」をテーマにトークを繰り広げた。(左から)radikoの池田卓生社長、TVerの大場洋士社長○「Unity」の精神で新たな音声体験を今年6月に、TBSラジオからラジオ局出身初のradiko社長に就任した池田社長は「放送局にいるとコンテンツをradikoに供給し、radikoが配信インフラとして流すという、いわば