日本テレビの福田博之社長とテレビ東京の吉次弘志社長が8日、ビデオリサーチ主催の「VR FORUM 2025」に登壇し、「放送メディアの変化と不変的な価値とは?」をテーマにトークを繰り広げた。(左から)テレビ東京の吉次弘志社長、日本テレビの福田博之社長○『孤独のグルメ』は「松重さんが食い続けられる限り」近年、日テレの編成で大切にしているというのは「日常」と「祝祭」。「日常」は、いつもの時間にいつものコンテンツを体験