観光客でにぎわいをみせる新千歳空港で、駐車場の料金が１０月１０日から値上げとなりました。料金はおよそ３倍となり、これまでの混雑は見られなかった一方で、利用客からは戸惑いの声が聞かれました。北海道の空の玄関「新千歳空港」です。平日にも関わらず観光客でにぎわっていて、お土産を買ったりソフトクリームを食べたりと楽しんでいました。一方、駐車場では料金が大幅に上がったことで困惑の表情を見せる人の姿も。