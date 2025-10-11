9日に幕を下ろした今年の長崎くんち。 10年ぶりのくんち奉納ということもあり、どの踊町も経験者が少なかったといいますが、中でもなしで20人の根曳が全員新人だったのが、新大工の「曳壇尻」。 試行錯誤の練習を重ね、迎えたくんち本番は？ 新人根曳衆が駆け抜けた3日間に、カメラが密着しました。 ※くわしくは動画をご覧ください