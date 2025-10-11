２６年間にわたった自民、公明両党の協力の歴史に１０日、突然の終止符が打たれた。野党に転落中も協力関係を維持して「風雪に耐えてきた」両党だが、自民の「政治とカネ」の問題を引き金に公明の不満は頂点に達し、連立解消へと突き進んだ。（森山雄太）「自自公」から「２６年間の信頼関係をベースに、連立政権の仲間という関係はなくなるが、これからも一緒にやっていきましょう」公明の斉藤代表は１０日、自民の高市総裁