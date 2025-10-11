「現代史の起点」［著］塩川伸明歴史学では今、現代史と近世史が熱い。前者ではロシア・ウクライナ戦争やガザ問題を契機に再点検が始まっている。後者ではこの10年来、帝国や主権国家の捉え直しがテーマだ。本書はソ連解体の検証から現代史の起点を再考する意欲作。それゆえの波及効果だろうか。関係なさそうな近世史にまで架橋するような威力をもつから驚きだ。ソ連解体過程の叙述は実に明晰（めいせき）。巷（ちまた）の思