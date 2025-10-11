『「イスラエル人」の世界観』［著］大治朋子／「アメリカの中東戦略とはなにか」［著］溝渕正季イスラエルによるガザ攻撃開始から二年、悲惨な現状は今も続いている。死者数ばかりが増える毎日に、誰しも抱く疑問はこうだろう。なぜイスラエルは、ここまでパレスチナを敵視するのか。なぜ米国はいつも、イスラエルの暴力を擁護・支援するのか。ガザの子どもたちの遺体が保冷箱に詰められる同じ地で、ユダヤ人がアイスクリ