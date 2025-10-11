1973年、この年23歳になった岡田繁幸は、父・蔚男（しげお）の牧場を手伝っていた。しかし、理想を追い求め、父の牧場運営の方針に反発した。親子の対立が強まるなか、岡田の一言が「陸軍の鬼軍曹」と呼ばれた父の逆鱗に触れる――。『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。調教師にペコペコするのはおかしい国じゅうがハイセイコーブームに沸いた１９７３（昭和